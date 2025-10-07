Mi cuenta

Alumnos del CEIP Santa Baia de Boiro reciben la muestra Amiríos sobre sensibilización ambiental

Los niños y niñas realizaron juegos guiados por miembros de la asociación Amicos

Sandra Rey
07/10/2025 21:41
Los niños participando en actividades de sensibilización ambiental
Niños participando en actividades de sensibilización ambiental
Cedida

Boiro Los alumnos de quinto curso del CEIP Santa Baia de Boiro recibieron hoy la exposición itinerante Amiríos en el paseo Praia Barraña, una muestra que busca llegar a la ciudadanía gallega –sobre todo a la comunidad escolar– para concienciar sobre la necesidad de conservar la vida en los ríos. 

A modo de recepción, los niños y niñas celebraron una jornada de sensibilización ambiental con juegos guiados por miembros de la asociación Amicos, personas con discapacidad intelectual que ejercen un papel clave como activistas por la conservación de la biodiversidad. 

A través de estas dinámicas, el alumnado pudo conocer mejor la riqueza natural de los ríos gallegos, el ciclo del agua y la importancia de hacer un uso responsable de este recurso. 

Al acto asistió el concejal de Política Social, Raúl Treus, que destacó que “no Concello de Boiro estamos moi contentos de ter una entidade social como é Amicos, que non só traballa con persoas con discapacidade”, sino que también impulsa iniciativas de este estilo. l

