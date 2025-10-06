Ribeira bate récord de captación de fondos europeos con 6,5 millones de euros

El alcalde de Ribeira junto a otros miembros del gobierno local Concello

El Concello de Ribeira ha conseguido la mayor captación de fondos europeos de la historia del municipio, logrando la concesión de 6.547.728 que permitirá movilizar una inversión superior a los diez millones de euros para transformar urbanística, social y ambientalmente la localidad, en el marco del Plan de Actuación Integral (PAI) de la localidad.

El alcalde, Luis Pérez Barral, expresó su satisfacción por la resolución, destacando que “é unha excelente noticia para Ribeira e para toda a veciñanza, porque este fondos permitirán acometer investimentos que cambiarán a nosa cidade e mellorarán a calidade de vida da xente”. Según el primer edil, “cando chegamos ao goberno atopámonos cun Concello afogado nunha débeda de 13 millóns de euros, e agora pretenden botarnos por facer ben o noso traballo, precisamente no momento no que acabamos de conseguir 6,5 millóns de euros para investir máis de dez millóns en mellorar Ribeira. Iso é responsabilidade e boa xestión”, afirmó el primer edil.

El PAI presentado por el Concello de Ribeira proyecta revitalizar el barrio histórico de Banda ao Río y convertir Cerqueira en un epicentro social, cultural y de innovación, recuperando el patrimonio industrial conservero y creando nuevos espacios de convivencia, cultura y participación vecinal. Además, se contempla la creación de un centro multiusos.

También, se prevé la regeneración urbana integral de la Praza de Pontevedra, que se convertirá en un gran espacio público verde, accesible y abierto al mar, con zonas de juegos, pistas deportivas y arenales intergeneracionales. A esta actuación se le sumará un aparcamiento disuasorio soterrado con capacidad para 250 vehículos, que favorecerá la movilidad sostenible y el acceso al centro urbano.

El proyecto general está alineado con la Agenda Urbana de Ribeira, aprobada por unanimidad por todos los grupos de la Corporación, y tiene como principios la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la cohesión social. Así, incluye la plantación de árboles autóctonas y el uso de tecnologías verdes.

Nueva visión de ciudad

Con esta nueva visión de ciudad, el gobierno local también apuesta por invertir en la zonas más degradadas del municipio, recuperando edificios históricos en vez de crear nuevas edificaciones.

Por su parte, el concejal de Sanidad, Juan Luis Furones, añadió que la principal función de este proyecto “é a integración dun entorno deixado, deteriorado e con diferentes problemáticas”, devolviendo así al área de Banda ao Río “a centralidade que merece”.

Con este PAI, Ribeira no solo transforma su fachada marítima, sino que refuerza su identidad, apuesta por la cohesión social con espacios de convivencia y avanza decididamente hacia un modelo de ciudad más sostenible, verde y humana.