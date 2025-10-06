Ribeira ampliará la red de abastecimiento y saneamiento de agua de la parroquia de Artes

Imagen de los trabajos Cedida

El Concello de Ribeira ha adjudicado las obras de ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento de agua potables en la parroquia de Artes, concretamente en el lugar de Arribas, que no cuenta con dicho sistema y, en consecuencia, se proyecta la instalación de dichas líneas para proporcionar así el servicio a los vecinos de la zona.

La empresa Construccións Fermin Simal será la encargada de realizar la obra con un presupuesto de 78.000 euros a ejecutar en cuatro meses en el marco del POS+2024.

La red de saneamiento estará formada por colectores de PVC y 439 metros de longitud que conducirá las aguas fecales por gravedad hacia el punto más bajo, donde se conectará con la red general existente. En cuanto al abastecimiento de agua potable, se instalará una línea de 517 metros de longitud de tubos de polietileno de alta densidad.