La Policía Local de Boiro incorpora seis nuevos agentes a su plantilla

El alcalde y el teniente de alcalde con los seis nuevos agentes Cedida

La Policía Local de Boiro cuenta desde esta mañana con seis nuevos agentes en su plantilla. Tras superar el período de formación como funcionarios en prácticas, Tamara Barreiro, Adrián Fernández, Jorge García, Jordi Llamas, Martín López y José Luis Pose tomaron hoy posesión en un acto en el que estuvieron presentes el alcalde, José Ramón Romero, y el teniente de alcalde, Luis Ruiz.

Los nuevos integrantes accedieron al puesto a través de una oferta de empleo público y luego de superar las pruebas realizada en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). El pasado viernes tuvo lugar su graduación en la Agasp y desde hoy forman parte del cuerpo policial del concello de Boiro.

De esta forma, el gobierno local apuesta por aumentar la seguridad y contar con una plantilla acorde con las necesidades del municipio. Desde el 2012 se cubrieron 12 plazas de agentes, casi el doble de las que se ocuparon en los últimos 20 años, pues entre el 1995 y el 2003 se cubrieron dos plazas, entre el 2003 y el 2011 fueron cinco, y desde el 2011 hasta el 2019 ninguna.

Actualmente la Policía Local de Boiro cuenta con 16 agentes, dos oficiales y un auxiliar. El objetivo es seguir cubriendo plazas vacantes y contar con otro oficial, un inspector y también un administrativo para cubrir así todas las plazas de la plantilla.