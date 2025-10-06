El CEIP O Grupo de Ribeira continúa con las protestas ante la falta de profesorado en el centro educativo

Protesta CEIP O Grupo de Ribeira Cedida

El CEIP O Grupo de Ribeira se movilizó ayer durante el horario lectivo con motivo de la falta de profesorado en el centro educativo, concretamente por la ausencia de un profesor que se haga cargo del curso de 3ºB.

Desde la ANPA Santa Uxía denuncian que no reciben respuesta por parte de la Consellería de Educación, calificando este hecho de “vergoñento”.

También, reclaman que se realicen cuanto antes las obras de mejora del centro.