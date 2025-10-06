Mi cuenta

O Barbanza

El CEIP O Grupo de Ribeira continúa con las protestas ante la falta de profesorado en el centro educativo

Desde la ANPA Santa Uxía denuncian que no reciben respuesta por parte de la Consellería de Educación

Sandra Rey
06/10/2025 06:32
Protesta CEIP O Grupo de Ribeira
Protesta CEIP O Grupo de Ribeira
Cedida

El CEIP O Grupo de Ribeira se movilizó ayer durante el horario lectivo con motivo de la falta de profesorado en el centro educativo, concretamente por la ausencia de un profesor que se haga cargo del curso de 3ºB. 

Desde la ANPA Santa Uxía denuncian que no reciben respuesta por parte de la Consellería de Educación, calificando este hecho de “vergoñento”. 

También, reclaman que se realicen cuanto antes las obras de mejora del centro.

