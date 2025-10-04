Mi cuenta

Protección Civil de Ribeira y Rianxo reciben scooters nuevas como refuerzo de sus medios materiales

La Diputación de A Coruña hizo entrega de las motos en su parque móvil

Sandra Rey
04/10/2025 06:07
Entrega de las motos en el parque móvil de la Diputación
Entrega de las motos en el parque móvil de la Diputación - Cedida

S. Rey / Ribeira-Rianxo Las agrupaciones de Protección Civil de Ribeira y Rianxo recibieron ayer nuevas scooters por parte de la Diputación de A Coruña, con el objetivo de reforzar los medios materiales del voluntariado y facilitar su intervención en situaciones de emergencias o en dispositivos de prevención.

Las motos fueron entregadas en el parque móvil de la Diputación, con la presencia de representantes de las agrupaciones responsables municipales. Durante el acto de entrega, la diputada de Medio Rural, Cristian Cepelán, destacó que se trata de una forma de reconocer la labor de los integrantes de Protección Civil, “persoas voluntarias que dedican o seu tempo a coidar dos demais”. 

