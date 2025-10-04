Medio Rural detecta un nuevo foco de gripe aviaria en aves silvestres en Ribeira

Imagen de archivo de gaviotas - DA

La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de dos ejemplares de ave silvestre afectados por influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP) en los concellos de Ribeira y Ordes, en la provincia de A Coruña.

Ambos animales fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, donde se les hizo un análisis en el laboratorio, eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos dos focos, son ocho en total los confirmados en aves silvestres en Galicia en el año 2025.

Actualmente en la comunidad no existen medidas especiales de restricciones, salvo las de prevención sanitaria aplicables a los municipios que pertenecen a las denominadas Zonas de Especial Riesgo, entre los que se encuentran Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Sanxenxo, Ribadumia y Vilanova de Arousa.

Medidas de bioseguridad

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, desde Medio Rural se vuelve a insistir en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas, tanto de las industrias como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de enfermedad. En el caso de las aves silvestres, esta comunicación se puede llevar a cabo a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012.