El diseño de la fachada marítima de A Pobra se elegirá entre 15 propuestas

Fachada marítima de A Pobra do Caramiñal -

El diseño de la fachada marítima de A Pobra se decidirá entre una quincena de propuestas. El concurso de ideas, promovido por el Concello con la coordinación técnica de la Fundación RIA, el apoyo administrativo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y la financiación de la Fundación Marta Ortega Pérez, cerró ayer el plazo de presentación de propuestas.

La elevada participación, señalan fuentes municipales, pone de manifiesto el interés que este proceso despertó entre los equipos de arquitectura y urbanismo, llamados a diseñar el futuro masterplan de la fachada marítima de A Pobra. La localización estratégica de este ámbito, junto con la diversidad de usos y el peso de la actividad comercial, ofrecen una oportunidad para repensar su ordenación.

La decisión recaerá sobre un jurado compuesto por los arquitectos Alfonso Salgado, Elizabeth Abalo y Marcial Rodríguez, así como por representantes del Concello y el Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Posteriormente, los miembros de este tribunal realizarán una visita al ámbito de actuación y mantendrá reuniones de deliberación hasta la comunicación de la resolución final.

El total de premios del concurso suma 33.000 euros, a los que se suma la adjudicación de la redacción de plan director, valorado en 50.000. El objetivo, señalan fuentes municipales, es "dar un paso decisivo cara á transformación sustentable e de carácter trasversal da súa fachada marítima".

Espazo estratégico

El espacio de intervención concentra zonas portuarias, jardines, equipamientos públicos, vivienda, tráfico de paso y el mercado semanal, por lo que se definieron diversas estrategias para aprovechar potenciales y abordar deficiencias. El objetivo es que el espacio sea útil para los vecinos, al mismo tiempo que se preserva, en todo momento, la identidad del entorno. Para ello, las propuestas deberán abordar cuestiones como la movilidad, la infraestructura verde y azul o la energía, entre otros.

La actuación no solo busca establecer un marco de trabajo para el caso concreto de A Pobra, sino desarrollar propuestas aplicables en otros contextos portuarios.

Las bases

La convocatoria fue publicada en Contratos del Estado el 23 de junio, como procedimiento abierto y en fase única y bajo anonimato, para seleccionar una propuesta que sirva como base del Plan Director de la fachada marítima de A Pobra. Tras la resolución, se otorgarán premios a los tres equipos finalistas: El primero se llevará 20.000 euros (más otros 50.000 con el contrato de redacción); el segundo está dotado con 8.000 euros y el tercero con 5.000.

Referentes de buenas prácticas

La colaboración entre agentes es esencial en este proyecto, en un ámbito complejo como es el de la fachada marítima, donde confluyen suelo urbano, portuario e infraestructura viaria. El Concello de A Pobra impulsa el concurso como administración encargada de la planificación urbanística y gestión de los equipamientos, mientras que la Fundación RIA coordina la convocatoria y aporta el apoyo técnico, participando también en la comunicación pública del concurso. Fue la entidad responsable de elaborar el documento base, en colaboración con la Axencia Galega de Infraestruturas.

Desde 2024, la Fundación MOP colabora con RIA en la financiación de recursos humanos, técnicos y económicos que permitan apoyar a los concellos en la planificación estratégica, para establecer referentes de buenas prácticas. En cuanto al Colexio Oficial de Arquitectos, colabora con las administraciones y entidades privadas con vocación de servir de plataforma permanente de diálogo, trabajo e intercambio de propuestas. En este concurso, aporta su experiencia y colabora en la redacción de la documentación administrativa.

Además de las entidades impulsoras, el proceso cuenta con la implicación de otras administraciones clave para su viabilidad, como Portos de Galicia, titular de buena parte de los terrenos del ámbito de actuación; y la Axencia Galega de Infraestruturas, responsable de la carretera AC-305, cuya integración resulta fundamental para la ordenación de la fachada marítima.