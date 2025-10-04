El Concello de Ribeira reabre el Centro de Interpretación Arqueológica de San Roque

Reapertura del centro - Cedida

El concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, y el concejal de Sanidad, Juan Luis Furones, junto a las técnicas de Turismo del Concello, dieron a conocer las nuevas instalaciones remodeladas del Centro de Interpretación Arqueológica de San Roque, que presentaba filtraciones en la cubierta y humedades en la fachada, patologías que afectaban especialmente a la sala de exposición temporal, que presentaba humedades y roturas en paredes y falso techo.

Suárez-Puerta destacó que excelente trabajado hecho en las instalaciones, "un centro onde se tivo en conta a accesibilidade universal, incorporouse nova sinalética con braille, elimináronse humidades, cambiáronse as cubertas, se implantaron contidos dixitais bilingües -coa capacidade de poderse actualizar- co fin de que os nenos e nenas aprenderán os recursos do noso municipio, xogando”.

Así, destaca en la entrada un mapa de relieve de todo el municipio adaptado para personas con discapacidad visual, con la posibilidad de descargar una audio-guía para dotar de más información al visitantes y así hacer una experiencia más inmersiva.

También, llama la atención una gran sala de exposiciones itinerantes con un especio de estudio y comprensión sobre el territorio ribeirense con diferentes publicaciones tanto turísticas como históricas.

El objetivo de esta renovación fue pone en valor una infraestructura de referencia en el ámbito de la arqueología como es el Parque de San Roque, además de promover el conocimiento de la Prehistoria entre el público general. Para ello también se mejoraron los contenidos didácticos, proporcionando una experiencia más interactiva.

Algunos de los nuevos recursos didácticos - Cedida

El centro estará abierto de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas por la mañana y de 17 a 19 por las tardes.