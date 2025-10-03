Barbanza recibe 17,8 millones del Plan Único de la Diputación

Pleno de la Diputación de A Coruña - Cedida

La comarca do Barbanza recibe 17,8 millones de euros como parte de la inversión adicional de 22 millones de euros de la Diputación de A Coruña para el Plan Único (POS+2025), alcanzado así los 138 millones de euros en toda la provincia y consolidándose como el mayor plan de cooperación municipal de Galicia y uno de los más ambiciosos del Estado. Por municipio, las cuantías recibidas son 2.080.019,55 euros para Boiro, 1.491.198,83 para A Pobra do Caramiñal, 1.360.569,55 para Rianxo y 2.937.853,02 para Ribeira.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que esta nueva aportación económica “bate un nuevo récord histórico de investimento nos concellos e confirma o compromiso firme da Deputacuón coa autonomía municipal, a igualdade territorial e o reforzo dos servizos públicos”. “Con este Plan, a Deputación inviste este ano máis nos 93 concellos coruñeses que a Xunta nos 313 concellos galegos, e facémolo con fondos incondicionados, que os concellos poden destinar a aquilo que realmente precisa a veciñanza”, destacó.

Récord de financiación

El Plan Único llegó ya a los 116 millones de euros en mayo tras una primera modificación de crédito de 30 millones aprobada por unanimidad. Con el nuevo suplemento aprobado ayer por el Pleno de la Diputación, alcanza los 138 millones, convirtiéndose en el mayor presupuesto de la historia de este instrumento de cooperación local.

El modelo permite a los concellos destinar los fondos según sus prioridades y necesidades reales, y abarca desde obras de infraestructuras básicas hasta servicios sociales, ambientales o culturales. Solo este año ya fueron aprobadas 362 obras, que incluyen mejoras en carreteras y caminos, redes de saneamiento y abastecimiento, pavimentaciones, centros sociales, parques públicos, y renovación de instalaciones culturales, deportivas y docentes.

También, el Plan destina fondos a gasto corriente, que permiten a los concellos garantizar servicios esenciales como el alumbrado público, mantenimiento de vías municipales, recogida de basura o conservación de instalaciones.