A Pobra

A Pobra recogerá los testimonios de los más mayores para crear un mapa de memoria local

La iniciativa arrancará el viernes 10 de octubre, a las 17:30 horas, con una primera sesión piloto en el local de A Ribeiriña

Sandra Rey
03/10/2025 21:18
Presentación de la iniciativa
La concejalías de Servicios Sociales y Participación Vecinal del Concello de A Pobra do Caramiñal suman esfuerzos para impulsar la iniciativa ‘Memorias dos lugares’, un proyecto que busca construir un mapa de memoria del municipio a través de los testimonios de los habitantes más mayores de la localidad.

La iniciativa arrancará el viernes 10 de octubre, a las 17:30 horas, con una primera sesión piloto en el local de A Ribeiriña, con la colaboración de la Asociación Veciños Ribeiriña-Conchido. Este encuentro servirá como primera toma de contacto, en el que se explicará en qué consiste el proyecto y se fijarán las próximas citas.

Mediante estas reuniones se recogerán historias, costumbres y leyendas vinculadas al municipio gracias a los relatos de los ancianos, que serán registrados en formato vídeo promoviendo al mismo tiempo la alfabetización digital de los vecinos y vecinas de mayor edad.

La propuesta tiene un doble objetivo: por un lado, estimular el envejecimiento activo haciéndoles sentir a estas personas que su conocimiento popular es parte del patrimonio inmaterial del municipio; y por otro, recoger esos testimonios para crear un auténtico mapa de memoria de A Pobra.

