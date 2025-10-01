Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza 

Congalsa refuerza su apoyo a Ambar a través del nuevo portal electrónico de la entidad

En esta esta tienda online, los interesados podrán adquirir una amplia gama de productos artesanos elaborados por las personas usuarias de Ambar

Fátima Pérez
01/10/2025 23:45
Congalsa y Ambar unidos en colaboración
Congalsa y Ambar unidos en colaboración - Cedida

Congalsa y la Asociación Cultural Ambar se unen para poner en valor las diferentes iniciativas desarrolladas  conjuntamente en los últimos años e intensificar esta colaboración a través del apoyo que la empresa pobrense otorgará al nuevo portal de comercio electrónico que Ambar acaba de poner en marcha.

A través de esta tienda online, los interesados podrán adquirir una amplia gama de  productos artesanos elaborados por las personas usuarias de Ambar.

“En el marco de nuestra política de responsabilidad social corporativa, respaldamos aquellas iniciativas que favorecen al desarrollo comunitario en los entornos donde realizamos nuestra actividad”, destacó Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de Congalsa en su visita a las instalaciones de la asociación en Ribeira.

Desde hace años, Congalsa y la Asociación Ambar colaboran en diferentes iniciativas que ponen de manifiesto su compromiso compartido con la inclusión.

De hecho, algunos integrantes de la compañía pobrense han apoyado la carrera por la diversidad organizada por la asociación, mientras que usuarios de la asociación han participado activamente en la andaina solidaria que cada año impulsa la compañía, reflejando así el grado de compromiso. 

