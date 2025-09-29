Moción de censura en Ribeira: PP y PBBI se alían y dinamitan el tripartito

Mariola Sampedro y Vicente Mariño en la procesión del Carmen de Castiñeiras el pasado mes de agosto -

Terremoto político en Ribeira. El Partido Popular y el PBBI de Vicente Mariño (actualmente miembro del tripartito) presentaron pasadas las dos de la tarde una moción de censura que busca dinamitar el actual ejecutivo presidido por Luis Barral. La alcaldesa, según fuentes consultadas por este periódico, será la conservadora Mariola Sampedro. Está previsto que esta misma tarde comparezca Mariño en rueda de prensa para dar cuenta del acuerdo.

Sin el apoyo de Furones

La moción está firmada por todos los concejales del Partido Popular y por cuatro de los cinco con los que cuenta PBBI en la Corporación ribeirense. Se desmarca de esta alianza José Luis Furones, que ya mostró sus discrepancias con su grupo en la votación de los festivos locales evidenciando las fisuras existentes en la formación.

Los dos partidos ya habían mantenido reuniones de acercamiento en los últimos meses, tanto a nivel local como con encuentros en Santiago con presencia de altos cargos del PP y en los que estaba el propio Vicente Mariño. Ahora estos contactos se cristalizan en un acuerdo de moción de censura para devolver las riendas del ejecutivo a las filas conservadoras.

Desde el actual grupo de gobierno el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez Puerta-Colomer (del PSOE), no ha querido hacer declaraciones al respecto y ha señalado a este periódico que "todavía no sé si es verdad o no. Cuando ellos hablen ya contestaremos nosotros, yo voy a esperar a que todo sea oficial y no me voy a adelantar a nadie".

Fecha y hora

Tal y como marca el reglamento de las administraciones locales con la presentación de esta moción el pleno sería el 13 de octubre a las doce de la mañana. Si todo sigue según lo acordado Mariola Sampedro será investida alcaldesa en esa sesión.

(Noticia en ampliación)