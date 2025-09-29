Mi cuenta

O Barbanza

Luis Pérez Barral: "A moción de censura é unha operación bochornosa que pensa só en intereses particulares"

El alcalde asegura que le produce "vergoña allea" la alianza entre PP y PBBI

Fátima Frieiro y Fátima Pérez
29/09/2025 17:36
El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral -

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, se ha manifestado tras conocerse la presentación de moción de censura por PP y PBBI que lo sacará del gobierno local el próximo día 13 de octubre. El nacionalista califica la operación de "bochornosa" y dice que "responde unicamente a intereses partidistas e particulares de ambas formacións, para nada aos intereses dos veciños de Ribeira".

Mariola Sampedro y Vicente Mariño en la procesión del Carmen de Castiñeiras el pasado mes de agosto

Moción de censura en Ribeira: PP y PBBI se alían y dinamitan el tripartito

El nacionalista señala que "me produce vergoña allea como o PP é capaz de calquera tipo de estratexia para tumbar a este alcalde e acabar cun goberno que funciona e que non tiña ningún tipo de problema".

Cree Pérez Barral que esta alianza supone "que Ribeira volva ás anteriores políticas contra a veciñanza e moi oscurantistas". De hecho se pregunta "cales son os intereses que se moven detrás desta moción de censura? Terán que responder que pasou neste momento para que PP e PBBI volvan unir os seus votos para acabar con este goberno".

