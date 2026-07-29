La preparación en directo del atún rojo es una seña de identidad de las experiencias de Atún Roxo Cedida

Galicia presume de ser tierra de pescadores y de buen producto. Sin embargo, a pesar de la cultura gastronómica de la comunidad, el atún rojo sigue siendo un gran desconocido para buena parte del público. Más allá de encontrarlo en algunos restaurantes especializados, pocas personas han tenido la oportunidad de conocer sus distintos cortes o descubrir cómo cambian su sabor y su textura según la técnica de cocina utilizada.

De una sola pieza pueden obtenerse cortes tan diferentes como la ventresca, el lomo blanco, el lomo negro, el tarantelo o la parpatana, cada uno con unas características y aplicaciones culinarias propias. Esa versatilidad permite disfrutar del atún rojo a través de crudos, macerados, braseados, frituras ligeras o cocciones lentas, demostrando que un mismo producto puede ofrecer experiencias completamente distintas.

Con esa idea nació Atún Roxo, una empresa de A Coruña que ha convertido el atún rojo en el eje de experiencias gastronómicas diseñadas para acercar este producto al público de una forma diferente. Su propuesta va más allá de una degustación: busca que los asistentes comprendan el valor del producto mientras observan cómo se trabaja y se cocina delante de ellos.

Cada experiencia plantea un recorrido gastronómico por el atún rojo a través de diferentes cortes, elaboraciones y técnicas de cocina. Más que servir varios platos, el objetivo es descubrir cómo un mismo producto puede ofrecer matices completamente distintos según la parte de la pieza y la forma de prepararla.

La comodidad de casa con la experiencia de un restaurante

Cada vez son más quienes eligen celebrar una ocasión especial sin salir de casa. Este formato traslada durante unas horas la experiencia de un restaurante a un salón, una terraza o un jardín, permitiendo disfrutar de una comida diferente sin preocuparse por la organización.

Disponible para grupos desde 13 comensales y con experiencias desde 70 euros por persona, el equipo se desplaza con todo lo necesario para desarrollar la degustación: producto, cocina, vajilla, cristalería, cubertería y servicio. Una vez finalizada, también se encarga de recoger todo el material utilizado, de modo que el anfitrión solo tenga que disfrutar de sus invitados.

Pazos, bodegas, clubes y restaurantes

Los restaurantes, pazos, bodegas y clubes encuentran en este formato una manera de ofrecer algo diferente a sus clientes mediante jornadas gastronómicas, aperturas de temporada o eventos especiales. La experiencia puede desarrollarse de forma completamente autónoma o en colaboración con el chef del establecimiento, diseñando un menú conjunto que combine la identidad del restaurante con un recorrido gastronómico alrededor del atún rojo. En los formatos de mayor tamaño también puede incorporarse un ronqueo de atún rojo, el tradicional despiece de una pieza completa acompañado de una explicación sobre cada corte y sus aplicaciones culinarias.

Desde aperturas de temporada hasta jornadas gastronómicas, este tipo de experiencias ya se ha desarrollado en restaurantes, bodegas y espacios gastronómicos de ciudades como Madrid, Córdoba o Zaragoza, además de clubes de golf y tenis, adaptándose a contextos muy distintos sin perder la esencia de la experiencia.

La estación que hace diferente un cóctel

Las estaciones gastronómicas forman parte de la mayoría de las bodas y de muchos eventos corporativos. Sin embargo, con frecuencia terminan ofreciendo propuestas muy similares entre sí. Frente a esa tendencia, este formato propone devolver el protagonismo al producto. Mientras en muchas estaciones la atención suele centrarse en las salsas, los acompañamientos o la presentación, aquí todo comienza con el producto.

A partir de una única pieza de atún rojo se construye un recorrido gastronómico en el que cada pase revela un corte diferente, una técnica distinta y una nueva forma de entender el producto. La experiencia se completa con la preparación en directo de cada elaboración, permitiendo observar el trabajo del chef, conocer las características de cada corte y comprender el porqué de cada preparación.

Diferentes tipos de festivales, torneos y conciertos

Comer rápido también puede sorprender.

En un entorno donde la rapidez suele marcar la oferta gastronómica, el formato combina agilidad en el servicio con elaboraciones preparadas al momento y cocina en directo. Forma parte del propio evento y no de una pausa para comer.