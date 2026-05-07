Vegalsa-Eroski creó 400 empleos durante 2025

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski cerró 2025 consolidando su apuesta por el desarrollo de sus equipos, el ahorro para sus clientes y el producto local como ejes de su actividad. Así, en 2025, la compañía consolidó su apuesta por el empleo con la creación de cerca de 400 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar una plantilla media de 8.120 personas, a los que se suman 1.100 empleos indirectos vinculados a su red de franquicias, según cifras de la empresa.

En este ámbito, cabe destacar que la compañía participó en el programa Retorna Cualifica Emprego de la Xunta de Galicia, que permitió la incorporación de 30 personas.

En materia de reconocimiento y desarrollo interno, Vegalsa-Eroski destinó 10 millones de euros a retribución variable y beneficios para su personal. Asimismo, dedicó 55.136 horas a la formación para el desarrollo profesional de sus equipos, un 11% más que el ejercicio anterior.

Evolución del negocio

Vegalsa-Eroski cerró el ejercicio con una facturación bruta de 1.737 millones de euros, un 5,9% más que en el ejercicio anterior. El desempeño del ejercicio estuvo apoyado por medidas orientadas a ganar eficiencia operativa, optimizar procesos y reforzar la colaboración con sus proveedores para continuar ofreciendo productos de calidad al mejor precio.

En paralelo, Vegalsa-Eroski intensificó su propuesta comercial con una mayor inversión en ofertas y promociones, además del impulso de su marca propia, con el objetivo de seguir aportando valor en un contexto de compra cada vez más prudente y racional.

En este marco, la compañía consiguió transferir a sus clientes un ahorro por valor de 83 millones de euros, un 19% más que en 2024.

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski, ha valorado estos resultados y ha señalado que “reflejan la solidez del modelo y la capacidad para adaptarse a un entorno complejo, manteniendo el foco en ofrecer valor a los clientes, equipos y a la sociedad en su conjunto”.

En este sentido, ha subrayado que “la propuesta comercial, basada en el equilibrio entre calidad en frescos, ahorro y producto local, ha permitido seguir ganado cuota en el conjunto de territorios en los que hay presencia -Galicia, Asturias y Castilla y León-, así como reforzar la posición de liderazgo en nuestro mercado principal, Galicia, manteniendo una cuota superior al 21%, según datos Nielsen”.

En términos de rentabilidad, el resultado neto creció un 5,4% en comparación con el año anterior. A lo largo del año, la compañía realizó una aportación total de 87,5 millones de euros a las arcas públicas (+7%), a través de impuestos, tributos y cotizaciones sociales.

Al cierre de 2025, Vegalsa-Eroski contaba con 291 establecimientos de las enseñas Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record y con una superficie total destinada a sala de ventas de 258.557 m².

La red es mayoritariamente propia (70%) y se completa con su modelo de franquicia (30%).

La inversión destinada a nuevas aperturas y a la modernización y acondicionamiento de tiendas se situó en 40 millones de euros, un 13% más que el año anterior.

Proveedores locales, surtido y “Cocina in Situ”

La apuesta por el producto local continuó siendo uno de los ejes del modelo de Vegalsa-Eroski. En 2025, la compañía trabajó con cerca de 900 proveedores en Galicia, Asturias y Castilla y León a los que realizó compras por valor de aproximadamente 600 millones de euros (+4,1%), lo que representa ya el 40% del total de sus compras.

La marca propia siguió ampliando surtido completando la cobertura de más necesidades de consumo y siendo una palanca de ahorro para las familias: en 2025 se incorporaron 269 nuevas referencias de Eroski, Eroski Basic, Natur, Eroski Bio/Eco, Seleqtia y Belle en hipermercados y supermercados, además de Servihostel para el canal Horeca, comercializada a través de la enseña para profesionales Cash Record.

En 2025, Vegalsa-Eroski continuó impulsando su propuesta de conveniencia con “Cocina in Situ”, el servicio de platos preparados listos para consumir para adaptarse a las tendencias de consumo de sus clientes.

Compromiso social y con el medioambiente

En 2025, la compañía destinó alrededor de 4,5 millones de euros a su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un 7% más que el año anterior. Más del 80% fue aportado directamente por Vegalsa-Eroski mientras que el 20% restante fue aportado por sus clientes a través de iniciativas como “Céntimos Solidarios”, “Zampakilos Solidario” y la “Gran Recogida”, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

En el ámbito educativo y de promoción de hábitos saludables, la compañía celebró la primera edición de “Capitán Mareas”, una iniciativa para fomentar el consumo de producto del mar de temporada y proximidad entre alumnado de primaria, con impacto en 250 escolares gallegos y asturianos en 2025 y que va camino de alcanzar los 700 en la edición de este año.

En materia medioambiental, en 2025 y mediante su programa contra el desperdicio alimentario, la compañía salvó más de 9.000 toneladas de alimentos de ser desperdiciados en toda su cadena de valor. Esta estrategia se vio complementada por el reciclaje de otros residuos, tanto de tiendas como de clientes, entre los que se encuentran plásticos, aceites, tapones, cápsulas y residuos textiles.