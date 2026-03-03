Bramante Ristorante: el renacimiento de la cocina italiana que diseñarían dolce&gabbana

Xabier Lago, propietario del local, posa junto a una trabajadora en el espacio único de la calle Fernando Macías, junto a una de las pastas y una de las pizzas de la carta German Barreiros

Convertir el hecho de comer o cenar fuera en una experiencia exige un ejercicio de originalidad y diferenciación que pocos espacios han logrado completar de manera tan redonda y rotunda como Bramante, el restaurante italiano ubicado en el número 10 de Fernando Macías. Toma su nombre del arquitecto por excelencia de la Roma del Renacimiento, de un artista profundamente vinculado a la majestuosidad de la basílica de San Pedro. Y, nada más cruzar el umbral, el porqué se hace más que evidente.

Un total de 56 mesas armónicamente distribuidas a lo largo de los 380 metros cuadrados de espacio invitan al cliente a sentirse dentro de una villa en pleno centro de Roma. “Muchas veces somos esclavos de la costumbre y de nuestros propios miedos, pero no nos damos cuenta de la belleza que nos rodea”, reza la presentación oficial del grupo Sette Bello, responsable de Bramante (y también de Bresca, su hermano pequeño en Santiago de Compostela). “Queremos representar ese renacer del ser humano, un cambio que invita a poner en el centro a quienes somos y a la familia que nos acompaña”, añade. Que esa ventana privilegiada no lleve a confusión: una de las señas de identidad es que la calidad de la comida, del servicio o del local no están reñidas con un precio accesible para el ciudadano de a pie.

Abierto el pasado 15 de diciembre, los dos primeros meses de vida de Bramante han sido sinónimo de éxito fulgurante, y algunas de sus propuestas se han convertido en un reclamo de por sí. Por ejemplo, en las pastas destaca especialmente el busiate al regú bianco. Se trata de una propuesta de pasta larga y rizada con una interpretación de la salsa boloñesa sin tomate. Incluye ternera lechal, pollo de corral, crema de parmesano DOP, calabacín crujiente y salsa de speck. Por su parte, entre las pizzas ha calado la black cheeeesy: masa de harina de carbón vegetal negra de doble cocción, así como los quesos gourmet italianos más blancos.

Impacto desde la entrada

Como quiera que lo de Bramante es una experiencia para ser disfrutada a fuego lento, la carta de postres no es el final, sino el punto y seguido para beberse la coctelería lentamente, alzar la cabeza y admirar nuevamente un espacio en el que en cada visita es posible enamorarse de un detalle en concreto.

Por otra parte, el espacio, que se divide en dos pisos, consta de un reservado especial para eventos en la planta superior, aunque en caso de lleno absoluto también es posible encontrar una mesa para contemplar este museo culinario desde las alturas, en forma de palco privado y como sublimación de esa nueva forma contemplar el salir a comer y la cocina italiana con el Renacimiento por bandera y también como concepto para sorprender a los coruñeses y a los turistas.