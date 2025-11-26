Delikia pone en marcha la IV edición del certamen “El sándwich más bueno del mundo”

Pepe Rodríguez protagonista del nuevo episodio del podcast “Recién Molido”

El operador de vending Delikia activa la búsqueda del sándwich más bueno del mundo a través de la cuarta edición de este certamen culinario dirigido a estudiantes de los dos últimos cursos de hostelería de toda España y recién titulados.

El concurso “El sándwich más bueno del mundo”, que cuenta con el chef Pepe Rodríguez como padrino de excepción, regresa por cuarto año, con un total de 9.000 euros en premios, repartidos en tres categorías, y con el mismo fin solidario que le acompaña desde sus inicios: el 10% de lo recaudado con la venta del sándwich ganador se destina a la ONG “Fundación Tierra de hombres”. Además, al igual que en la anterior edición, el público asistente a la gala final podrá votar por su opción favorita que será premiada con una comida para dos personas en el Restaurante El Bohío de Pepe Rodríguez.

Las tres recetas ganadoras, seleccionadas por un jurado profesional, serán comercializadas en las más de 13.000 máquinas de vending que Delikia tiene distribuidas por todo el territorio nacional.

Manuel Quelle, director general de Delikia señala que “Estamos muy ilusionados de poner en marcha la cuarta edición de ‘El sándwich más bueno del mundo’. Este certamen no solo nos permite descubrir nuevos talentos de la hostelería en España, sino que también nos da la oportunidad de seguir apoyando una causa solidaria como la Fundación Tierra de Hombres. Creemos en la creatividad de los futuros chefs y en la importancia de promover iniciativas que unan gastronomía y compromiso social".

Desde su lanzamiento en 2019, el concurso ha recibido cerca de 300 candidaturas con recetas elaboradas por estudiantes de escuelas de hostelería de diferentes partes de España. En la primera edición del certamen, Mari Carmen Gil, alumna de la Escuela de Hostelería de Leioa (País Vasco), recibió la máxima puntuación del jurado, mientras que en 2021 y 2023, Francisco López, de la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega (Madrid) y Gadim Gueye del IES San Marcos de Tenerife, se alzaron con el máximo galardón.

Más de 48.700 euros donados a la ONG Fundación Tierra de Hombres

Gracias a los tres certámenes anteriores y a la venta de los sándwiches ganadores, Delikia logró recaudar más de 48.700 euros que fueron donados íntegramente a la ONG Fundación Tierra de Hombres que tiene como objetivo promover el desarrollo de la infancia.

Pepe Rodríguez protagonista del nuevo episodio del podcast “Recién Molido”

El chef Pepe Rodríguez ha visitado recientemente las instalaciones de Delikia para ultimar algunos detalles de la IV edición de “El sándwich más bueno del mundo” y ha aprovechado para participar en la grabación de un nuevo episodio del podcast “Recién Molido”, que estará disponible próximamente en Spotify y en el canal de Youtube de Delikia, y en el que Marcos González, barista de Delikia, conversa con algunos de los compañeros de viaje que han colaborado con la marca en los últimos años.

Cultura de café, productos frescos, calidad, innovación y sostenibilidad son algunos de los temas que se abordan en este podcast, que esta vez ha guardado un espacio especial para la cuarta edición del certamen que se celebrará en 2026.