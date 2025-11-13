El sabor del tiempo: Cervezas Alhambra revive su icónica botella de los años 60 por su centenario

Nueva Edición Limitada Alhambra Vintage Sergio Albert Avilés

Cervezas Alhambra sigue de celebración, en el año del centenario de la marca lanza ahora esta edición limitada de Alhambra Especial, recuperando la icónica botella de 1964, símbolo de la historia y el orgullo granadino. Su diseño, original de los años 60, se presenta en un estuche de cuatro botellas, perfecta para los amantes de la marca.

Con esta edición especial Cervezas Alhambra rinde homenaje a su legado y a la ciudad de Granada. Esta pieza, convertida en objeto de culto para los granadinos y coleccionistas, representa el vínculo inquebrantable entre la marca y su origen, un tributo a la autenticidad y la tradición cervecera que han definido a Alhambra desde sus inicios en su fábrica en el centro de Granada, así como su relación con los vecinos de la ciudad. Y es que en la etiqueta se recoge la inconfundible silueta de La Alhambra con Sierra Nevada de fondo, como una muestra de cariño y respeto al origen de la marca y al imaginario de la ciudad.

Y es que, durante un siglo, la marca ha hecho bandera de Granada y de su particular forma de vivir y crear: “sin prisa”, apostando siempre por la calidad, la innovación y el respeto por la tradición. Su fábrica, ubicada en el corazón de Granada, ha mantenido una actividad ininterrumpida durante estos 100 años, siendo parte fundamental de la vida y el desarrollo de la ciudad.