Recetas por cinco euros

Aunque todavía falta algo de tiempo hasta que el 21 de diciembre entre oficialmente el invierno, son muchos los españoles a los que la boca ya se les hace agua pensando en los dulces típicos de estas fechas, que ayudan a sobrellevar con mejor ánimo los meses de frío y lluvia.

Desafortunadamente, la subida de la cesta de la compra convierte algunos caprichos en auténticos lujos. Las golosinas Fini, las chocolatinas Kinder (del grupo Ferrero Ibérica), las chuches Vidal y las trufas Lacasa son algunos de los productos que las marcas de confitería más importantes de España distribuyen en los supermercados. Sin embargo, hay quienes prefieren preparar dulces en casa.

Para los que forman parte de este grupo que quiere controlar hasta el último ingrediente del plato, a continuación, proponemos unas cuantas recetas para ahorrar dinero sin tener que decirle adiós a lo dulce.

Los postres de siempre: caseros y más baratos

1. Pancakes de dulce de leche

El dulce de leche es bastante conocido en Hispanoamérica, en países como Argentina. De hecho, precisamente allí, un postre bastante típico son los panqueques (tortitas al estilo estadounidense) con dulce de leche. En una hora aproximadamente, es posible tener 6 raciones listas.

Sólo se necesitan estos ingredientes:

huevos,

leche entera,

harina de trigo,

mantequilla,

dulce de leche,

azúcar para espolvorear.

Este último se puede sustituir por estevia, que no suma calorías a la receta. Asimismo, aunque el dulce de leche se puede encontrar directamente en el mercado, también es posible elaborarlo en casa. Se trata de una pasta marrón a base de leche y azúcar cocidos a fuego lento a la que, opcionalmente, se le agrega vainilla.

2. Tarta de yogur y chocolate

Aunque el cacao no tiene su origen en Europa, nuestro continente sí contribuyó a su popularidad. Mezclar el cacao con leche, en lugar de hacerlo con agua, supuso una revolución que aún hoy convierte a este dulce en uno de los ingredientes esenciales de las tartas.

A los ingredientes básicos (huevos, harina de maíz y azúcar), hay que sumarles el cacao en polvo y los yogures de chocolate.

3. Pastel de naranja y merengue

Por menos de 3 euros, es posible hacer un pastel al estilo de la tarta Pavlova, cuyo origen algunos sitúan en Australia y otros, en Nueva Zelanda. Tradicionalmente, el merengue con el que se elabora la tarta Pavlova se combina con fresas y arándanos. La versión que traemos aquí es algo innovadora, pues el sabor del merengue se fusiona con el de la naranja, que está presente en el bizcocho, en la crema de naranja y en el propio merengue.

Los ingredientes claves del bizcocho son los huevos, la harina y la vainilla. Por otro lado, la crema se prepara con huevos, naranja, mantequilla y azúcar. En cuanto al merengue, sólo necesita claras de huevo bien batidas y azúcar (es importante separar las yemas previamente).

4. Natillas caseras con galletas maría

Para conseguir entre cuatro y seis natillas caseras con las que disfrutar en familia de un postre tan tradicional, sencillo de hacer y económico, se necesita: leche entera, huevos, galletas maría, limón, vainilla, azúcar y canela. La clave para conseguir un buen resultado es batir hasta lograr una textura libre de burbujas de aire y con cuerpo, y dejar enfriar las natillas en la nevera.

5. Bizcocho de queso y mermelada

Las galletas maría vuelven a aparecer en esta otra receta para la que también hará falta comprar mantequilla, yogures naturales (pueden ser desnatados, así engorda menos), huevos, azúcar y una tarrina de queso para untar.

Las galletas (previamente trituradas) se mezclan con la mantequilla. Posteriormente, los huevos, el azúcar, el yogur y (una vez más) la mantequilla se baten aparte. Finalmente, esta mezcla y la de las galletas se ponen juntas en un mismo recipiente y se meten en el horno hasta que el bizcocho queda bien tostado por arriba.

Para darle el toque definitivo, extendemos una capa superficial de mermelada a gusto del comensal. Dos buenas opciones son la de fresa y la mermelada de higos (a elegir una de ellas).

Un último consejo: comparar precios y ahorrar

Antes de realizar estas recetas de dulces por menos de 5 euros, conviene comparar precios y adquirir los ingredientes en los supermercados donde estén más baratos.

Aquellos forofos de lo dulce que desean sustituir ciertos ingredientes (sobre todo, edulcorantes y harinas) por otras opciones —menos calóricas y saludables, pero algo más caras— siempre pueden solicitar un préstamo inmediato de 100 euros.

Con este dinero, podrán financiar la compra de los ingredientes que necesitan para elaborar sus dulces a lo largo del mes.