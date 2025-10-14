Vanetta Fest: un viaje espacial con mucho brillo

Los platos de Vanetta seran los protagonitas de evento CEDIDA

La marca gallega Vanetta se prepara para celebrar el 24 de octubre en el Real Club Naútico de Vigo en Nigrán la mayor fiesta plant-based de España. Con la película Interstellar como inspiración principal, los y las invitadas descubrirán una nueva dimensión donde el sabor tradicional en su versión plant-based será el protagonista.

La tarde noche promete un sinfín de actividades y experiencias que no dejarán indiferente a nadie. En el piano de Timur Vedernikov sonarán las bandas sonoras más reconocidas del cine; el mago Pablo Estévez sorprenderá a los asistentes con los trucos más increíbles; los y las invitadas podrán realizar un scape room digital de la mano de Skeirrum; y todo el mundo podrá irse con un tatuaje o piercing de recuerdo, gracias a 13 tintas y Salitre. A esto se le suma una experiencia única de relax y confort: la marca de calzado, Beflamboyant, ofrecerá una activación muy especial en la que los pies serán los principales protagonistas.

Además, esta no es una fiesta más por eso para atravesar sus puertas es muy importante el cómo. ¿Qué significa esto? Que todxs lxs invitadxs han recibido las indicaciones de un dresscode muy especial: cósmico, futurista, con influencia de metalizados y neones y sobre todo mucho brillo.

El menú más especial

El evento tiene como premisa ser el más importante del universo plant-based por eso aquí no faltará la comida. Muchas marcas no se han querido perder la oportunidad de entrar en el universo Vanetta Fest: Quevana, Mommus, La Carleta o Letit v serán algunas de las encargadas de poner el toque el salado. El dulce correrá a cargo de la marca vegana de gallegas Peruxiñas, y KoRo, con una propuesta que dejará sin palabras a los asistentes.

Y aquí nadie pasará sed. Fuze Tea, Lupia, Brava Kombucha, Fontecelta, Altos de Torona y Regina Viarum serán las encargadas de ponerle mucha bebida a una noche que promete ser larga e inigualable.

El juego de las entradas

Son muchos y muchas las que en las últimas semanas se han preguntado en redes sociales: “¿Cómo puedo ir al Vanetta Fest?”.

La marca ha sabido responder y a expensas de más sorpresas han preparado un super sorteo de cinco entradas dobles para acudir al evento. Pero, ¿cómo se participa? Muy sencillo, la audiencia tan solo tiene que hacer un pedido en la web y entre todos los que compren se sortearán dichas entradas.

Pero tienen que darse prisa… el sorteo estará activo hasta el domingo 19 de octubre a las 23:59 horas.