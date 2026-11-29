Galerías
La jornada electoral en imágenes
Participación histórica en las tres comarcas arousanas
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Imagen de papeletas en las votaciones de este domingo en Vilagarcía
Imagen de papeletas en las votaciones de este domingo en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
1.
La participación sube en todos los municipios de O Salnés
La participación sube en todos los municipios de O Salnés este 29N
Mónica Ferreirós
1.
Comienza la jornada electoral
Comienza la jornada electoral
Mónica Ferreirós
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA
1.
Elecciones generales
En Arousa
MONICA VILA