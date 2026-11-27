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Caldas enciende su Navidad
Con música, chocolate caliente y mucha ilusión
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Luces de navidad
Caldas de Reis
MONICA VILA
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Caldas de Reis
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