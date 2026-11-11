Galería
Estas son las imágenes de la huelga general del 11-N en Vilagarcía
CCOO, UGT y la CIG convocaron concentraciones que reunieron a miles de manifestantes para clamar por el acceso a la vivienda, la mejora en los salarios y el coste de la vida
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.