Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galería

Estas son las imágenes de la huelga general del 11-N en Vilagarcía

CCOO, UGT y la CIG convocaron concentraciones que reunieron a miles de manifestantes para clamar por el acceso a la vivienda, la mejora en los salarios y el coste de la vida

Fátima Pérez
11/11/2026 16:51
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
1.
Huelga general 11-N
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.

Lo más leído