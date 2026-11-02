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Diario de Arousa

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Galerías

Las imágenes del Día dos “Defuntiños”

Los niños de A Illa piden “Unha limosniña polos difuntos que van alá”

Mónica Vila Ferreirós
02/11/2026 20:00
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
El Consello Regulador ofreció ayer los resultados de la campaña
1.
DO Rías Baixas promocion internacional
El Consello Regulador ofreció ayer los resultados de la campaña
Cedida
Uno de los grupos, esta mañana
1.
defuntiños
Uno de los grupos, esta mañana
| Mónica Ferreirós
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA
A Illa
1.
Día dos “Defuntiños”
A Illa
MONICA VILA

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