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El II Memorial Felipe “Pantera” Rodríguez en imágenes
Una velada con ocho combates en el pabellón Sara Gómez
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