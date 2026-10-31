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Diario de Arousa

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Galerías

As imaxes da Procesión das Caveiras de Catoira 

Catoira volve a convertirse no epicentro do Samaín arousano

Gonzalo Salgado
31/10/2026 21:40
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado
A banda de música acompañou a procesión
1.
Procesión das caveiras de Catoira
A banda de música acompañou a procesión
GonzaloSalgado

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