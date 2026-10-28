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Vilagarcía rinde homenaje a los militares fallecidos en el monte Xiabre 

José Luis Herráiz, José Cachofeiro y José Pérez Belmonte eran los tripulantes de la avioneta siniestrada

Gonzalo Salgado
28/10/2026 16:00
Vilagarcía rinde homenaje a los militares fallecidos en el incendio de Xiabre de 1976
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Acto homenaje militares fallecidos en Xiabre
Vilagarcía rinde homenaje a los militares fallecidos en el incendio de Xiabre de 1976
GonzaloSalgado
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Acto Xiabre
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Acto Xiabre
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