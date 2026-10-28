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El Arosa elimina al Pontevedra 

Búscate en el partido de la Copa del Rey

Gonzalo Salgado
28/10/2026 00:13
Arosa vs Pontevedra Copa del Rey
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El Arosa vence al Pontevedra
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