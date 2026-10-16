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Diario de Arousa

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Galerías

Búscate en el concierto tributo a Juan Pardo

Diario de Arousa reúne a voces como Antonio Barros, Blas Piñón, Sito Mariño o Lys Pardo, hija del artista homenajeado

Mónica Vila Ferreirós
16/10/2026 22:40
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA
Juan Pardo
1.
Concierto tributo
Juan Pardo
MONICA VILA

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