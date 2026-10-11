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Diario de Arousa

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Galerías

Búscate en la Festa do Cocido de Os Duráns 

El céntrico barrio de Vilagarcía celebra la tercera edición de esta fiesta

Gonzalo Salgado
11/10/2026 15:01
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado
Sesión vermú
1.
Festa do cocido dos Duráns
Sesión vermú
GonzaloSalgado

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