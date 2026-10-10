Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Cornazo, capital de la billarda

Entre 60 y 70 palanadores se dieron cita en el campo do coruxo

Gonzalo Salgado
10/10/2026 20:05
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado

Lo más leído