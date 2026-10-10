Galerías
Cornazo, capital de la billarda
Entre 60 y 70 palanadores se dieron cita en el campo do coruxo
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado
1.
Billarda
tercera jornada de la Liga Gallega de Billarda
GonzaloSalgado