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As imaxes da XLIV Feira da Cebola Sanxenxo
María Jesús Bermúdez y Sandra Patiño foron galardoadas coas cebolas de ouro
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Feira da Cebola
Cebolas de ouro
GonzaloSalgado
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