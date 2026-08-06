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Búscate en la Festa do Mexillón e do Berberecho
Vilanova de Arousa celebra la XXXII edición de esta fiesta gastronómica.
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