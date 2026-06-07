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As imaxes da Festa do Tinto do Salnés
Ribadumia culminou o seu día grande
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Festa do viño tinto do Salnes
Barrantes viviu o día grande do tinto
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