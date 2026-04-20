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Cena solidaria junta local de Ribeira de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Más de medio millar de personas asistieron a la cena solidaria de la junta local de Ribeira de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) que se celebró en el salón de eventos Chicolino, en Boiro
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Cena solidaria de la junta local de Ribeira de la AECC
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