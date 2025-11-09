Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Quién es quién en la cena de exjugadores del Arosa

Reencuentro nostálgico de los futbolistas que lucieron la camiseta arlequinada hace varias décadas y escribieron parte de la historia del club

Mónica Ferreirós
09/11/2025 10:05
Rodrigo Núñez y Rodrigo Santiago, Coco
1.
Rodrigo Núñez y Rodrigo Santiago, Coco
Rodrigo Núñez y Rodrigo Santiago, Coco
Mónica Ferreirós
Moncho Guimeráens y Nito Cambre
1.
Moncho Guimeráens y Nito Cambre
Moncho Guimeráens y Nito Cambre
Mónica Ferreirós
Moncho Carnero y Rafa Sáez
1.
Moncho Carnero y Rafa Sáez
Moncho Carnero y Rafa Sáez
Mónica Ferreirós
Mauro Varela, Sindo, Nano Lago, Suso Carolo, Seso Otero, Moure (de pie), Víctor Otero, Moncho Carnero y Gerardo
1.
Mauro Varela, Sindo, Nano Lago, Suso Carolo, Seso Otero, Moure (de pie), Víctor Otero, Moncho Carnero y Gerardo
Mauro Varela, Sindo, Nano Lago, Suso Carolo, Seso Otero, Moure (de pie), Víctor Otero, Moncho Carnero y Gerardo
Mónica Ferreirós
Luis Vidal, Suso Carolo y Javier Barrio
1.
Luis Vidal, Suso Carolo y Javier Barrio
Luis Vidal, Suso Carolo y Javier Barrio
Mónica Ferreirós
Jose Luis, Richard, Manoliño, Casabella y Lezcano
1.
Jose Luis, Richard, Manoliño, Casabella y Lezcano
Jose Luis, Richard, Manoliño, Casabella y Lezcano
Mónica Ferreirós
Javier García Barrio y Manoliño
1.
Javier García Barrio y Manoliño
Javier García Barrio y Manoliño
Mónica Ferreirós
Luis Silva y a su lado Moncho Carnero
1.
Luis Silva y a su lado Moncho Carnero
Luis Silva y a su lado Moncho Carnero
Mónica Ferreirós
Javier García Barrio ejerció de maestro de ceremonias con el micrófono
1.
Javier García Barrio ejerció de maestro de ceremonias con el micrófono
Javier García Barrio ejerció de maestro de ceremonias con el micrófono
Mónica Ferreirós
El asturiano Amador y el isleño Toño
1.
El asturiano Amador y el isleño Toño
El asturiano Amador y el isleño Toño
Mónica Ferreirós
El Arosa disfrutó de una de sus mejores épocas deportivas en la década de 1980
1.
El Arosa disfrutó de una de sus mejores épocas deportivas en la década de 1980
El Arosa disfrutó de una de sus mejores épocas deportivas en la década de 1980
Mónica Ferreirós
De izquierda a derecha, Carlos Louzán, Nacho, Javi Bugallo, José Bugallo y Nes Bugallo. Benito, Quintáns, Óscar y Javi Fontán
1.
De izquierda a derecha, Carlos Louzán, Nacho, Javi Bugallo, José Bugallo y Nes Bugallo. Benito, Quintáns, Óscar y Javi Fontán
De izquierda a derecha, Carlos Louzán, Nacho, Javi Bugallo, José Bugallo y Nes Bugallo. Benito, Quintáns, Óscar y Javi Fontán
Monica Ferreiros
Coira, de pie, fue uno de los organizadores este año e inmortalizó con su teléfono gran parte del acto
1.
Coira, de pie, fue uno de los organizadores este año e inmortalizó con su teléfono gran parte del acto
Coira, de pie, fue uno de los organizadores este año e inmortalizó con su teléfono gran parte del acto
Mónica Ferreirós
Coira y Caché
1.
Coira y Caché
Coira y Caché
Monica Ferreiros
Cheíño, Rodrigo Núñez, Ferreira y Coco
1.
Cheíño, Rodrigo Núñez, Ferreira y Coco
Cheíño, Rodrigo Núñez, Ferreira y Coco
Mónica Ferreirós
Carlos Coira, Rodrigo Núñez y Rafa Sáez
1.
Carlos Coira, Rodrigo Núñez y Rafa Sáez
Carlos Coira, Rodrigo Núñez y Rafa Sáez
Monica Ferreiros
Carlos Coira y Pachi Soneira
1.
Carlos Coira y Pachi Soneira
Carlos Coira y Pachi Soneira
Mónica Ferreirós
Benito, a la derecha, junto a Toño y Nodar, mostrando el póster de una alineación del Arosa en A Lomba de la temporada 82
1.
Benito, a la derecha, junto a Toño y Nodar, mostrando el póster de una alineación del Arosa en A Lomba de la temporada 82
Benito, a la derecha, junto a Toño y Nodar, mostrando el póster de una alineación del Arosa en A Lomba de la temporada 82
Mónica Ferreirós
A la izquierda Manolillo, Jose Luis Agudo y Richard Charlín. Enfrente Manoliño. Casabella (de pie), Fernando Lezcano, Amador, Javi y Pablo
1.
A la izquierda Manolillo, Jose Luis Agudo y Richard Charlín. Enfrente Manoliño. Casabella (de pie), Fernando Lezcano, Amador, Javi y Pablo
A la izquierda Manolillo, Jose Luis Agudo y Richard Charlín. Enfrente Manoliño. Casabella (de pie), Fernando Lezcano, Amador, Javi y Pablo
Monica Ferreiros
A la izquierda Toño, Coira (de pie), Ernesto Casal, Julio Alarcón, Chuco y Piscis. A la derecha, Joseíño y Pedro Ferreira (de pie), Roberto y Nito Nodar
1.
A la izquierda Toño, Coira (de pie), Ernesto Casal, Julio Alarcón, Chuco y Piscis. A la derecha, Joseíño y Pedro Ferreira (de pie), Roberto y Nito Nodar
A la izquierda Toño, Coira (de pie), Ernesto Casal, Julio Alarcón, Chuco y Piscis. A la derecha, Joseíño y Pedro Ferreira (de pie), Roberto y Nito Nodar
Monica Ferreiros
Moncho Guimeráens, Nodar, César (detrás), Moncho Carnero, Lezcano, Rafa Sáez y Milucho, que formaban parte del Arosa de la temporada 1981, el de la fase de ascenso contra el Reus
1.
Moncho Guimeráens, Nodar, César (detrás), Moncho Carnero, Lezcano, Rafa Sáez y Milucho, que formaban parte del Arosa de la temporada 1981, el de la fase de ascenso contra el Reus
Moncho Guimeráens, Nodar, César (detrás), Moncho Carnero, Lezcano, Rafa Sáez y Milucho, que formaban parte del Arosa de la temporada 1981, el de la fase de ascenso contra el Reus
Monica Ferreiros
A la izquierda están Casal, Nacho Cantero, Guisande, Milucho y Mauro. A la derecha Carolo, Moncho Díaz, Manolo Bugallo y Toni
1.
A la izquierda están Casal, Nacho Cantero, Guisande, Milucho y Mauro. A la derecha Carolo, Moncho Díaz, Manolo Bugallo y Toni
A la izquierda están Casal, Nacho Cantero, Guisande, Milucho y Mauro. A la derecha Carolo, Moncho Díaz, Manolo Bugallo y Toni
Monica Ferreiros
A la izquierda Churruca, Manolo Piñeiro, Carlos Fontán y Moncho Guimeráens. Enfrente Fernando Sánchez, Gabi Leis, José Emilio y Salva.
1.
A la izquierda Churruca, Manolo Piñeiro, Carlos Fontán y Moncho Guimeráens. Enfrente Fernando Sánchez, Gabi Leis, José Emilio y Salva.
A la izquierda Churruca, Manolo Piñeiro, Carlos Fontán y Moncho Guimeráens. Enfrente Fernando Sánchez, Gabi Leis, José Emilio y Salva.
Mónica Ferreirós

Lo más leído

Te puede interesar

Carreira Popular de Rianxo

Búscate en las imágenes de la Carreira Popular de Rianxo
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización

Las mejores imágenes del derbi de Burgáns
Mónica Ferreirós
El conjunto arlequinado se marchó perdiendo 0-2 al descanso, y consiguieron vencer 5-2

El Arosa-Noia, en imágenes. No te pierdas las mejores fotografías de la remontada
Mónica Ferreirós
Más de 700 comensales disfrutaron de un menú compuesto por dos mariscos, merluza, ternera asada y torta

La comida de los mayores de A Pobra, en imágenes
Redacción