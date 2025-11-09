Deportes
Quién es quién en la cena de exjugadores del Arosa
Reencuentro nostálgico de los futbolistas que lucieron la camiseta arlequinada hace varias décadas y escribieron parte de la historia del club
1.
Rodrigo Núñez y Rodrigo Santiago, Coco
Mónica Ferreirós
1.
Moncho Guimeráens y Nito Cambre
Mónica Ferreirós
1.
Moncho Carnero y Rafa Sáez
Mónica Ferreirós
1.
Mauro Varela, Sindo, Nano Lago, Suso Carolo, Seso Otero, Moure (de pie), Víctor Otero, Moncho Carnero y Gerardo
Mónica Ferreirós
1.
Luis Vidal, Suso Carolo y Javier Barrio
Mónica Ferreirós
1.
Jose Luis, Richard, Manoliño, Casabella y Lezcano
Mónica Ferreirós
1.
Javier García Barrio y Manoliño
Mónica Ferreirós
1.
Luis Silva y a su lado Moncho Carnero
Mónica Ferreirós
1.
Javier García Barrio ejerció de maestro de ceremonias con el micrófono
Mónica Ferreirós
1.
El asturiano Amador y el isleño Toño
Mónica Ferreirós
1.
El Arosa disfrutó de una de sus mejores épocas deportivas en la década de 1980
Mónica Ferreirós
1.
De izquierda a derecha, Carlos Louzán, Nacho, Javi Bugallo, José Bugallo y Nes Bugallo. Benito, Quintáns, Óscar y Javi Fontán
Monica Ferreiros
1.
Coira, de pie, fue uno de los organizadores este año e inmortalizó con su teléfono gran parte del acto
Mónica Ferreirós
1.
Coira y Caché
Monica Ferreiros
1.
Cheíño, Rodrigo Núñez, Ferreira y Coco
Mónica Ferreirós
1.
Carlos Coira, Rodrigo Núñez y Rafa Sáez
Monica Ferreiros
1.
Carlos Coira y Pachi Soneira
Mónica Ferreirós
1.
Benito, a la derecha, junto a Toño y Nodar, mostrando el póster de una alineación del Arosa en A Lomba de la temporada 82
Mónica Ferreirós
1.
A la izquierda Manolillo, Jose Luis Agudo y Richard Charlín. Enfrente Manoliño. Casabella (de pie), Fernando Lezcano, Amador, Javi y Pablo
Monica Ferreiros
1.
A la izquierda Toño, Coira (de pie), Ernesto Casal, Julio Alarcón, Chuco y Piscis. A la derecha, Joseíño y Pedro Ferreira (de pie), Roberto y Nito Nodar
Monica Ferreiros
1.
Moncho Guimeráens, Nodar, César (detrás), Moncho Carnero, Lezcano, Rafa Sáez y Milucho, que formaban parte del Arosa de la temporada 1981, el de la fase de ascenso contra el Reus
Monica Ferreiros
1.
A la izquierda están Casal, Nacho Cantero, Guisande, Milucho y Mauro. A la derecha Carolo, Moncho Díaz, Manolo Bugallo y Toni
Monica Ferreiros
1.
A la izquierda Churruca, Manolo Piñeiro, Carlos Fontán y Moncho Guimeráens. Enfrente Fernando Sánchez, Gabi Leis, José Emilio y Salva.
Mónica Ferreirós