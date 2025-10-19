Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las mejores imágenes del derbi de Burgáns

Mónica Ferreirós
19/10/2025 22:05
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, siguió el partido en el palco junto a Manolo Abalo
1.
El presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, siguió el partido en el palco junto a Manolo Abalo
El presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, siguió el partido en el palco junto a Manolo Abalo
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
1.
El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns
El Cambados llevó la iniciativa pero le faltó claridad en la finalización
Mónica Ferreirós

Lo más leído

Te puede interesar

El conjunto arlequinado se marchó perdiendo 0-2 al descanso, y consiguieron vencer 5-2

El Arosa-Noia, en imágenes. No te pierdas las mejores fotografías de la remontada
Mónica Ferreirós
Más de 700 comensales disfrutaron de un menú compuesto por dos mariscos, merluza, ternera asada y torta

La comida de los mayores de A Pobra, en imágenes
Redacción
_ONI3562

Búscate en la Carreira de Leo
Mónica Vila Ferreirós
_ONI4091

Las imágenes del Arosa vs Barbadás
Mónica Vila Ferreirós