José Amor Varela
(Varela o Guardia Civil)
Falleció el 18 de febrero de 2026, a los 85 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 20 de febrero a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Cristovo de Borraxeiros (Agolada - Pontevedra). Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.
