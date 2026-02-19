Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 José Amor Varela

(Varela o Guardia Civil)

Falleció el 18 de febrero de 2026, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 20 de febrero a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Cristovo de Borraxeiros (Agolada - Pontevedra). Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Loreto (Noal), 20 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín