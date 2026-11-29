Falleció el día 27 de noviembre de 2026, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 29 de noviembre, a la una del mediodía en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

San Orente (Outes), 29 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín