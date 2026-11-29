La familia de Vicente García Pouso
Falecido o día 28 de noviembre de 2026, aos 86 anos de idade.
l D.E.P. l
Su familia. QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro, así como a quen dunha ou outra forma lles transmitiron as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 4.
Ribeira, 29 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín