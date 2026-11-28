Falleció el día 27 de noviembre de 2025, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Lourdes Lorenzo González; hijas, Cristina y Sonia (†); hijo político, Ricardo; nieto, Lucca; hermanas, Lola y Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará hoy SÁBADO, día 28 de NOVIEMBRE, a las SEIS de la TARDE, en la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN; favores por los cuales les anticipan gracias.

Nine (Cespón), 28 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas