(José O Papudo)

Falleció el día 24 de noviembre de 2025, a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Teresa Yáñez Muñiz; hijos, Mª Teresa y Eugenio Luis Abanqueiro Yáñez; hijos políticos, Eduardo Lojo y Eva León; nietas, Mª Sandra, Zoraida, Nerea y Uxía; nietos políticos, Gustavo, Juan Carlos, Martín y José; bisnietos, Xoel, Mencía, Izan y Leire; hermana, Rosa Abanqueiro Piñeiro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará hoy SÁBADO, día 28 de NOVIEMBRE, a las CINCO de la TARDE, en la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN; favores por los cuales les anticipan gracias.

Agueiros (Cespón), 28 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas