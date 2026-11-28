Primer aniversario del señor Don Inocencio Costas Ces
(Inocencio do Montiño) (Viudo de Doña Carmen Iglesias Carreño)
Falleció el día 23 de noviembre de 2025, a los 90 años de edad
l D.E.P. l
Sus hijas, Mª Dolores y Mª Teresa Costas Iglesias; hijos políticos, Ángel (Lucho) González y Baltasar Alcalde; nietos, Mª de los Ángeles, Raquel (†), Loly y Nati González Costas; Baltasar y David Alcalde Costas; nietos políticos, bisnietos, hermanos, Manuel (†), Miguel (†), José, Enrique (†) y Valente (†) Costas Ces; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que tendrá lugar hoy sábado, día veintiocho de noviembre a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Araño; favores por los cuales les anticipan gracias.
Traba (Araño), 28 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas