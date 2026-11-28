Cabodano do señor Agustín Carou Rodríguez
Finou o día 25 de novembro de 2025, aos 77 anos de idade
l D.E.P. l
A súa muller, Josefa Somoza Martínez; fillos; Rosa María, Agustín, Mónica e Manuel Carou Somoza; netos, Ruben, Lorena e Nícole; irmáns, Carmen, Pepe, Raúl, Miro, Martín, Tino, Gelines e Julia; irmáns políticos; sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia a misa funeral de CABODANO que se celebrará hoxe SÁBADO, día 28 de NOVEMBRO ás CINCO da TARDE, na igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO; favores polos cales lles anticipan grazas.
Carballeira (Rianxo), 28 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas