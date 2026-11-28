Antonio Cotarelo Barja
Falleció el 26 de noviembre de 2026, a los 86 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 28 de noviembre a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 5.
Baroña (Porto do Son), 28 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín