Juan Manuel Viñas Bao
Falleció el 26 de noviembre de 2026, a los 76 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 27 de noviembre a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.
Portosín, 27 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín