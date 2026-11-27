Falleció el 26 de noviembre de 2026, a los 87 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El viernes día 27 de noviembre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 4.

Xuño, 27 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín