Arturo Romero Iglesias
Faleceu o día 25 de novembro de 2026, aos 71 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoxe xoves, día 26 de novembro, ás cinco menos cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Roo. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 26 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín