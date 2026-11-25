Francisco Javier Cierto Gómez
Falleció el día 24 de noviembre de 2026, a los 77 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles, día 25 de noviembre, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Santa Cristina de Barro, 25 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín